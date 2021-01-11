Жителям Станицы Луганской для уточнения данных из Реестра избирателей придется ездить в Новоайдар

С 1 февраля 2021 года, в связи с изменениями административно-территориального устройства Украины, образованием и реорганизацией районных государственных администраций, отдел ведения государственного реестра избирателей Станично-Луганской райгосадминистрации прекращает свою работу.

Как сообщили в Станично-Луганской РГА, ближайший отдел ведения реестра избирателей находится по адресу: г. Новоайдар, ул. Независимости, д. 2 (здание райгосадминистрации).

Контактные телефоны: (06445) 9-40-95.

Также жители удаленных населенных пунктов могут воспользоваться официальным вебсайтом Государственного реестра избирателей для уточнения или изменения данных.