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В Луганской области на одно свободное рабочее место претендуют 13 безработных

Вчера, 14:55 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области, по состоянию на 1 января 2021 года, на одно свободное рабочее место претендовали 13 безработных. По словам директора Луганского областного центра занятости Сергея Болотского, такой дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы остался на уровне прошлогоднего показателя.

По уровню образования структура безработного населения выглядит так:

  • 9,6 тыс. человек (38,0%) имеют высшее образование;
  • 10,7 тыс. человек (42,3%) имеют профессиональное образование;
  • 5,0 тыс. человек (19,7%) с начальной, базовой и полным средним образованием.

Как рассказали в пресс-службе областного центра занятости, за период локдауна на 16,8% (по сравнению с аналогичным периодом 2020 года) увеличилась численность безработных, состоящих на учете в службе занятости области (с 08 по 24.01.20 - 8952 человека, с 08 по 24.01.21 - 10 453 человека).

По состоянию на 25 января 2021 на учете в Луганской областной службе занятости находится 10,1 тыс. безработных граждан, что на 19,6% или на 1,6 тыс. человек больше прошлогоднего показателя (25.01.2020 - 8,4 тыс. безработных). Пособие по безработице получает 83,0% безработных, состоящих на учете. Численность безработных увеличилась почти во всех базовых центрах занятости области. Самое существенное в Северодонецке - на 56,0%, Попаснянском - 27,8% и Лисичанском - 27,4%.

Наиболее востребованными на рынке труда Луганской области были должности водители автотранспортных средств - 65 вакансий, социальные работники и продавцы продовольственных товаров по 47 вакансий, бухгалтеры - 36, рабочие по благоустройству - 30 вакансий.


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В Луганской области на одно свободное рабочее место претендуют 13 безработных