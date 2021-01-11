В Луганской области население за декабрь оплатило всего 60 процентов коммунальных услуг

В декабре жители Луганской области (без учета оккупированных районов) оплатили всего 63% от начисленных сумм за коммунальные услуги.

Уровень оплаты населения по оплате за поставку и распределение природного газа составил всего 60%, за поставки тепловой энергии и горячей воды - 45%. За управление домами, электроэнергию и вывоз отходов уровень оплаты колеблется в районе 94-95%.

Всего жителям Луганской области за коммунальные услуги начислено в декабре 2020 года 559,2 млн гривень, из них оплачено всего 352,9 млн гривень.

По данным Госстата, на 1 января 2021 года задолженность населения Украины по оплате за поставку и распределение природного газа составила 31,5 млрд гривень, за поставки тепловой энергии и горячей воды - 24,1 млрд, за поставки и распределение электрической энергии - 6,1 млрд, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,7 млрд, за управление многоквартирным домом - 5,1 млрд, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд.грн.

Суммарно долги населения Украины за жилищно-коммунальные услуги на конец 2020 года выросли до 73,6 млрд грн - на 10,51 млрд грн, или 16,66%, за год.

Уровень оплаты услуг в декабре составил в среднем только 72,6% начисленных за этот период сумм.

Всего за декабрь 2020 года долги украинцев за коммунальные услуги выросли на 7,49 млрд грн, или на 11,33% по сравнению с цифрами на конец ноября, когда задолженность достигала 66,11 млрд грн.