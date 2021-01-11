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В Украине началась регистрация на основную сессию ЗНО-2021

Вчера, 11:00 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 1 февраля, начинается регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания 2021 года. В этом году она пройдет с 21 мая по 15 июня.

Согласно календарному плану подготовки и проведения нынешнего тестирования регистрация на ЗНО продлится до 5 марта.

Участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право составить тесты не более чем из 5-ти учебным предметам.

Регистрация на ЗНО происходит на сайте Украинского центра оценивания качества образования. Чтобы зарегистрироваться для участия в ЗНО, нужно:

  • правильно выбрать категорию лица;
  • создать и заполнить регистрационную карту с помощью сервиса «Зарегистрироваться» на сайте УЦОКО;
  • подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году заканчивают получения полного общего среднего образования), или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).

Комплект регистрационных документов должен содержать:

  • оформленную регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса «Зарегистрироваться»;
    заверенную копию паспорта гражданина Украины;
  • заверенную копию документа о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет);
  • при необходимости другие документы (медицинское заключение о создании особых условий для прохождения ВНО, копию документа об изменении имени / фамилии, копию нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, представленных на иностранном языке для регистрации).

Подробнее о регистрации на ВНО, проверку состояния обработки регистрационных документов, внесение изменений в регистрационные данные, отказ в регистрации можно прочитать на специальной странице сайта УЦОКО.

До 30 апреля зарегистрированные участники тестирования смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска - на них будет указано время и место проведения тестирований.

Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится с 21 мая до 15 июня по следующему графику:

  • 21 мая - химия;
  • 24 мая - испанский, немецкий, французский языки;
  • 25 мая - английский язык;
  • 28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта);
  • 1 июня - украинский язык, украинский язык и литература;
  • 4 июня - история Украины;
  • 7 июня - физика;
  • 10 июня - биология;
  • 15 июня - география.

Результаты внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ЗНО до 30 июня.

Дополнительный период регистрации отдельных категорий лиц продлится с 6 до 18 мая включительно. Дополнительная сессия ЗНО состоится с 29 июня по 16 июля.

Содержание сертификационных работ отвечать программам внешнего независимого оценивания, утвержденным приказами МОН от 26 июня 2018 № 696, от 20 декабря 2018 №1426, от 4 декабря 2019 № 1513.



Теги: ЗНО-2021

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Регистрация на основную сессию ЗНО-2021: где регистрироваться и какие нужны документы