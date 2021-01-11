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За воскресенье в Луганской области выявили всего 20 новых случаев COVID-19

Вчера, 10:16 citynews.net.ua | Напечатать

За 31 января в Луганской области выявили всего 20 новых случаев COVID-19. Также в области не зафиксировано ни одной смерти от осложнений, вызванных коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 13938 заболевших COVID-19. Умерли от осложнений - 397 человек.

Столь низкий уровень выявления заболеваемости наблюдается в выходные дни не только в Луганской области, но и в Украине из-за уменьшения проведенных лабораторных анализов на коронавирус. За сутки проведено всего  12825 тестирования: методом ПЦР - 9873, методом ИФА - 2 952

В Украине за 31 января выявлено всего 2030 случаев заболевания, умерли от осложнений - 61 человек.

Больше всего подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировали в Ивано-Франковской области - 297, Киеве - 160, Николаевской - 152, Львовской - 146 и Закарпатской - 127 областях.

За все время тестирования в Украине коронавирус обнаружили у 1 221 485 человек, выздоровели от COVID-19  - 1 023 915 человек, умерли от осложнений - 22768.


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