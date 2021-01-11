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Вопрос Крыма и Донбасса следовало бы вынести на общенациональный референдум — Кравчук

Вчера, 10:08 citynews.net.ua | Напечатать

Экс-президент, председатель украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук считает, что на всеукраинский референдум нужно вынести вопрос Донбасса и Крыма. Об этом он сказал в эфире канала «Украина 24», отвечая на вопрос, какой вопрос следовало бы вынести на общенациональный референдум уже сейчас

«Наиболее болезненным вопросом сегодня является вопрос Донбасса и Крыма. Должно быть на референдуме так сказано, что народ за то, чтобы Украина была цельной, независимой, с возвращением ее территорий. Вот главный вопрос референдума, а не каким способом это делать. Способ должно представить уже государство, власть, Верховная Рада. А народ должен сказать: „Нет, этого не может быть, вся территория Украины является цельной и независимой, и она должна принадлежать Украине“», — сказал Кравчук.

По его словам, аннексия Крыма и война на Донбассе воспринимается политическими силами Украины по-разному.

«Часто политики, которые фактически поддерживают кремлевскую политику, выдают себя за патриотов и провозглашают свои предпочтения на различных политических площадках. И народ буквально не может сориентироваться в том плане, а какое общее мнение у политических сил. Они разошлись в коренном вопросе. Речь идет о мире и войне, жизни и смерти. Редко бывает, чтобы так глубоко расходились люди, а они расходятся. Поэтому, возможно, нам нужно будет вынести (на референдум — ред.) для того, чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями.Я хочу выразить общую позицию США, ОБСЕ, нового председателя, министра иностранных дел Швеции по вопросу Украины. Посмотрите, как было сказано и имеет важность для возможной формулировки вопроса на референдум: поиск устойчивого политического урегулирования в Украине должен состояться в соответствии с принципами международного права, обязательств ОБСЕ с уважением к полному суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым и город Севастополь», — отметил он.

Как сообщалось ранее, 26 января Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект о всеукраинском референдуме, внесенный президентом Владимиром Зеленским, предусматривающий возможность электронного голосования. Согласно документу, предметом всеукраинского референдума может быть утверждение закона о внесении некоторых изменений в Конституцию (речь идет об общих принципах, выборах и самом референдуме, а также правосудии, в целом 38 статей — ред.), вопросы общегосударственного значения, изменение территории Украины и утрата силы законом Украины или отдельными его положениями.

В то же время на референдум нельзя выносить вопросы: противоречащие Конституции, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод; отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации; направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды; касательно налогов, бюджета, амнистии; отнесенные Конституцией и законами к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.


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Вопрос Крыма и Донбасса следовало бы вынести на общенациональный референдум — Кравчук » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня