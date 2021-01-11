Российские террористы обстреливают Украину из тяжелых минометов и гранатометов в Донецкой области

31 января 2021 года российские террористы 9 раз нарушили договоренности о прекращении огня в Луганской и Донецкой областях.

Все обстрелы были сосредоточены на позициях украинских военных в Донецкой области.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из миномета 120-го калибра, автоматических станковых, станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Для корректировки огня противник использовал беспилотный летательный аппарат типа «Крыло», который вовремя был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее применение.

Неподалеку Лебединского вооруженные формирования Российской Федерации осуществили провокационный обстрел из миномета 82-го калибра, а у населенного пункта Пески - из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Опытного враг выпустил несколько очередей в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки - еще и из крупнокалиберного пулемета.