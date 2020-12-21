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Сегодня умер воевавший за Украину луганчанин Роман Дзюбенко

Сегодня, 13:31 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня в госпитале скончался украинский военный Роман Дзюбенко. Воину было 26 лет, родом из оккупированной территории Луганской области.

Роман скончался сегодня в военном госпитале от пулевого ранения в голову, которое получил позавчера. Врачи делали все возможное, но не смогли спасти.

У погибшего солдата остались жена и ребенок.

По данным Штаба ООС украинский военный получил ранение в районе Новозвановки в Попаснянском районе. 

Напомним - по приказу Зеленского и Хомчака действует запрет на работу украинских разведгрупп для выявления позиций российских террористов. Также с линии фронта отведены контр-снайперские группы, что позволяет террористам безнаказанно убивать украинских военных.


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