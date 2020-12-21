В Луганской области с 30 января ожидается осложнение погодных условий: мокрый снег, дождь и гололед

Начиная с 30 января 2021 года в Луганской области ожидается осложнение погодных условий, а именно: мокрый снег, дождь, порывы ветра до 9 м/с, на дорогах возможно образование гололеда.

В Луганской области просят всех владельцев автотранспорта быть осторожными на дорогах области и со всей ответственностью отнестись к погодным изменениям.

Также с обращением выступила военно-гражданская администрация Лисичанска, которая просит руководителей предприятий, учреждений, организаций, частных предпринимателей и жителей города своевременно очищать от снега и обрабатывать противогололедными средствами территории, которые определены Типовыми правилами благоустройства территории населенного пункта, утвержденным приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 27.11.2017 № 310.