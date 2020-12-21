Из-за снежного циклона в Украине 360 населенных пунктов остались без электроэнергии

С 27 января на территорию Украины переместился активный снежный циклон, который привел к чрезвычайным ситуациям в южных областях.

Дороги Одесской и Николаевской областей 28 января были перекрыты. На трассе Киев-Одесса образовался 4-километровая пробка из грузовиков.

По данным ГСЧС Украины, на утро 29 января в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 358 населенных пунктов в 7 областях.

Без света остались населенные пункты: Николаевская область - 140, Одесская область - 133, Кировоградская область - 38, Днепропетровская область - 19 Запорожская область - 17, Херсонская область - 6 и Киевская область - 5.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По состоянию на 10:00 29 января наблюдается местами небольшой снег в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской областях и Киеве.

По информации Службы автомобильных дорог, проезд на дорогах общего пользования обеспечен, за исключением:

Одесская область - запрещено движение большегрузных транспортных средств на автодорогах государственного значения М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса - Кучурган и на всех автодорогах местного значения.

Николаевская область - ограничено движение большегрузных и тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автодороге

М-13 Кропивницкий-Платоново.

На автодороге М-05 Киев - Одесса наиболее проблемным участком остается отрезок Знаменка - Ревова (наблюдаются наносы снега протяженностью около 30 км, в которых заблокировано до 300 крупногабаритных транспортных средств, движение в направлении Киева закрыто).

Обеспечен проезд по двум полосам в направлении. Одесса для транспортных средств всех категорий. На этом участке работает 24 ед. техники и 43 человек, из них от ДСНС 10 ед. тех. и 29 человек.