За 2020 год в Луганской области по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» выдали 59,0 млн гривень 

В прошлом году представители бизнеса Луганской области приняли участие в различных программах поддержки предпринимательства.

По государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» предприниматели в Луганской области получили кредиты со льготными процентами на сумму 59,0 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.

Кроме того, за период действия программы «FinancEast» в 2020 году финансовую поддержку в виде субсидий и компенсаций предоставлено 69 субъектам малого и среднего предпринимательства для реализации 84 инвестиционных проектов на общую сумму 128,1 млн гривень.

Программой ООН по восстановлению и развитию мира на востоке Украины проведены конкурсы бизнес-грантов среди субъектов малого и среднего предпринимательства. По результатам конкурсов за 2020 год выданы 152 гранта на 26,7 млн гривень.