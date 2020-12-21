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В оккупированном Алчевске более девятисот квартир остались без отопления из-за аварии

Вчера, 13:52 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области более 900 квартир и три учебных заведения в оккупированном российскими террористами Алчевске остались без тепла из-за порыва на теплотрассе.

Как сообщает так называемое «МЧС ЛНР», 27 января в 23:30 в результате порыва теплотрассы диаметром 720 мм по улице Дунайварошская, 11, без теплоснабжения 16 жилых домов (всего 901 абонент), техникум, ПТУ № 8, средняя школа № 6.

Ремонтно-восстановительные работы запланированы на 28 января. 27 декабря 2020 года в результате двух аварий на магистральных тепловых сетях в Алчевске без тепла остались 386 жилых домов и ряд социально-культурных объектов. 


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