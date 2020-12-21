В МИД Украины отреагировали на поездку российских пропагандистов в оккупированный Донецке

Российские пропагандисты Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и Роман Бабаян прибыли в оккупированный Донецк. В связи с этим Министерство иностранных дел Украины инициирует запрет на въезд.

Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, в связи с деятельностью против национальной безопасности инициирована процедура запрета на въезд в Украину для актера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Он является ведущим сатирической программы «Международная пилорама» на телеканале НТВ.

«Симоньян и Бабаян давно не въездные», — добавил Николенко.

Російські пропагандисти прибули у Донецьк. Напевно, скрепи «русского мира» на окупованих українських територіях не такі вже й непохитні. У зв’язку із діяльністю проти нацбезпеки ініціюємо процедури для заборони Кеосаяну на в’їзд до України. Симоньян і Бабаян давно нев’їздні. pic.twitter.com/F2f4Mpaxkk — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 28, 2021

Маргарита Симоньян — главный редактор телеканала RT, агентства «Россия сегодня» и информационного агентства Sputnik. Роман Бабаян — главный редактор радиостанции «Говорит Москва».

Как пишут сепаратистские СМИ, российские пропагандисты проведут в оккупированном Донецке форум «Русский Донбасс». Данный форум посвящен обсуждению соответствующей «доктрины», в нем примут участие главари «республик».