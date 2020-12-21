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В Днепре задержана преступная группа воров из Одессы, Луганска и Житомира

Вчера, 12:36 citynews.net.ua | Напечатать

Четырех мужчин задержали с участием спецназа КОРД после похищения имущества из частного дома в пгт. Каменское.
Полицейские Днепропетровской и Луганской областей установили, что 27 января, пока владельца не было дома, мужчины повредили металлические решетки и проникли в дом местного жителя. Внутри обыскали каждую комнату и вынесли из дома ценные вещи - инструменты, бытовую и компьютерную технику, банковские карты, золото и даже одежду и обувь хозяина. Похищенные вещи загрузили в автомобиль «Mercedes Vito» и покинули место преступления.
К раскрытию преступления были привлечены работники УКР ГУНП в Луганской и Днепропетровской областях, отдела криминальной полиции Каменского ОП и других служб полиции. Уже через несколько часов неотложных оперативных мероприятий злоумышленники были задержаны при участии полицейских КОРД в  Днепре.
Их личности установлены - это жители Луганской области, городов Житомира и Одессы в возрасте от 31 до 43-х годов. Все похищенные вещи были обнаружены в автомобиле.
Сейчас мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о вручении им уведомления о подозрении по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража), которая предусматривает до шести лет лишения свободы. Также следователи собирают доказательства для установления их причастности к аналогичным преступлениям, совершенным на территории страны.


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