В Луганской области на пробное ЗНО зарегистрировались 1762 человека

Почти 1800 жителей Луганской области примут участие в пробном ВНО - имненно столько желающих не только зарегистрировались для прохождения тестирования, но и вовремя оплатили соответствующую услугу.

Как сообщили в пресс-службе Луганской ОГА, участник пробного ЗНО, средства от которого поступают в региональный центр оценивания качества образования после 27 января, не подлежит регистрации, а деньги возвращают на основании отсканированной копии заявления о возврате уплаченных средств.

В целом в Украине завершили процесс регистрации в пробном внешнем независимом оценивании (осуществили оплату услуг по проведению пробного ВНО) 139071 человек. Среди них в Луганской области - 1762.

Пробное ВНО состоится 10 апреля. Каждый зарегистрированный сможет пройти тест по одному учебному предмету, а также дополнительно загрузить тестовые тетради по любым учебным предметам из перечня и пройти тестирование дома, внести в течение 10-14 апреля свои ответы в специальный сервиса, чтобы 16 апреля получить результаты пробного ВНО.

Прохождение пробного ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО. Результаты не будут зачислены как оценки государственную итоговую аттестацию и не будет использовано для участия в конкурсном отборе при поступлении в учреждения высшего образования.