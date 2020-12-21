В Луганской области за сутки 105 новых случаев COVID-19 и трое умерших

За 27 января в Луганской области выявлено 105 новых случаев COVID-19 и трое пациентов умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 13745 случаев болезни. Умерли от осложнений - 393 человека.

Днем ранее в Луганской области наибольшее количество больных было выявлено в городах Лисичанск и Северодонецк, а также Старобельском, Попаснянском и Кременском районах.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 5529 заболевших, госпитализирован 1941 больной, умерли от осложнений - 149, выздоровели - 11 946 человек.

Больше всего подтвержденных случаев в среду зарегистрировали во Львовской области - 454, в Киеве - 396, Харьковской - 313, Николаевской - 308 и Днепропетровской - 296 областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус выявили у 1206412 человек, из них выздоровели 992 031 человек, умерли - 22 351.