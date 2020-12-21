27 января российские террористы 10 раз нарушили режим прекращения огня - обстрелы из минометов и гранатометов

27 января российские террористы 10 раз нарушили режим прекращения огня на линии разграничения в Донецкой области. Боевики обстреливали украинских военных из тяжелых минометов, стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку Павлополя, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Вблизи населенного пункта Богдановка, враг применил против наших воинов станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

Также, было зафиксировано несколько выстрелов из снайперского оружия.

В пригороде Марьинки и Авдеевки противник открывал огонь из стрелкового оружия, а у Водяного, что на Приазовье - еще и из подствольного гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от населенного пункта Зайцево, российско-оккупационные войска вели огонь из автоматического станкового гранатомета, а у Луганского - из станкового противотанкового гранатомета.

В ответ на обстрелы боевиков украинские военные открывали огонь.