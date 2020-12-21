Луганская область получит всего 552 «пакета малыша»

«Пакеты малыша» для украинских младенцев распределены и их доставляют в учреждения здравоохранения и структурных подразделений по вопросам социальной защиты населения Луганской, Винницкой, Закарпатской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Сумской, Черкасской областей и города Киева.

До конца января эти пакеты доставят во все регионы Украины.

Как сообщает пресс-служба Луганской ОГА, в соответствии с распределением, Луганская область получит 552 единицы натуральной помощи «пакет малыша».

В 2002 году родильными домами Луганской област выдано 1590 единиц помощи «пакет малыша», денежную компенсацию одноразовой натуральной помощи «пакет малыша» назначен 1140 лицам.

Также следует отметить, что с 1 сентября 2020 был изменен механизм обеспечения «пакетами малыша» - родителям предоставлялась денежная компенсация вместо одноразовой натуральной помощи «пакет малыша».

Кроме того, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 1180 «Некоторые вопросы предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи «пакет малыша» от 25 ноября 2020 года, было возвращено предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи «пакет малыша».

Важно, что в случае неполучения «пакета малыша» по независящим от родителей обстоятельствам они получат денежную компенсацию стоимости одноразовой натуральной помощи «пакет малыша».

С 1 июля 2021 родители имеют право выбора между одноразовой натуральной помощи «пакет малыша» и денежной компенсацией стоимости одноразовой натуральной помощи».