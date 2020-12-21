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В Украине ожидается сильный снегопад - в некоторых областях до 40 см снега

Вчера, 12:04 citynews.net.ua | Напечатать

В связи с активизацией циклона над югом Украины до конца суток 27 января и в течение суток 28 января в Одесской, Николаевской областях чрезвычайное снег (прирост снежного покрова 30-40 см), усиление скорости ветра до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега (III уровень опасности, красный).

В Кировоградской области сильный мокрый снег (прирост снежного покрова 20-30 см), налипание мокрого снега (II уровень опасности, оранжевый).

В Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях значений мокрый снег (прирост снежного покрова 10-15 см), налипание мокрого снега (I уровень опасности, желтый) на дорогах гололедица. Погодные условия приведут к нарушению и прекращения движения транспорта, отключение энергоснабжения населенных пунктов.

В Луганской области снегопад не ожидается, но прогнозируют сильные туманы и гололед на дорогах.

Прогноз погоды по Луганской области области на 28 - 31 января 2021

28.01.2021 - Ясно. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем ​​2-7 градусов тепла.

29.01.2021 - Ясно. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем ​​0-5 градусов тепла.

30.01.2021 - Ясно. Небольшой снег, мокрый снег. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем ​​0-5 градусов тепла.

31.01.2021 - Ясно. Небольшой снег. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем ​​0-5 градусов тепла.


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В Украине ожидается сильный снегопад - в некоторых областях до 40 см снега » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня