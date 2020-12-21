Нафтогаз Украины установил для населения цену газа на февраль

Нафтогаз Украины установил на февраль цену газа для бытовых потребителей в размере 6,86 грн за кубический метр.

Как сообщает пресс-служба компании, в феврале 2021 года в рамках тарифного плана «Месячный» цена газа для населения составит 6,86 грн/куб.м с НДС. Она ниже рекомендованной правительством цены за счет минимальной собственной наценки.

В Нафтогаз Украины напомнили, что предельная цена на газ с 1 февраля по 31 марта регулируется постановлением Кабинета министров № 25 от 18 января 2021 года.

Нафтогаз готов поставлять газ всем бытовым потребителям, поставщик которых не сможет или откажется обеспечить своих клиентов газом по регулируемой цене. Цена газа для таких клиентов — 6,99 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

В Луганской области поставщики пока еще не определились с новыми ценами - на сайте Луганскгаз Сбыт еще нет новых тарифов на февраль. На январь для бытовых потребителей действующая цена на газ с доставкой составляет 9780,90 грн за тысячу кубометров.