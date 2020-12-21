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«Перемирие» Зеленского уменьшило количество обстрелов и взрывов на Донбассе всего на 55 процентов

Вчера, 10:22 citynews.net.ua | Напечатать

Дополнительные меры контроля за соблюдением «режима тишины» на Донбассе в минувшем году уменьшили количество нарушений режима прекращения огня на 55% по сравнению с 2019 годом. Соответствующие данные, ссылаясь на данные Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ во время выступления на заседании комитета Европарламента по иностранным делам привела постоянная представительница ЕС в ОБСЕ Раса Остраускайт.

«В прошлом году СММ ОБСЕ зафиксировала 153 тыс. нарушений режима прекращения огня, включая 46 тыс. взрывов. Это четко демонстрирует уменьшение на 55% (количества нарушений) по сравнению с 2019 годом. Вместе с введением дополнительных мер прекращении огня ощущается улучшение ситуации с безопасностью на Донбассе. Однако нарушения все еще, к сожалению, случаются ежедневно и все чаще», — сказала она.

Остраускайте добавила, что Евросоюз продолжает поддерживать усилия по урегулированию ситуации на востоке Украины в работе «нормандского формата» и в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Значимым остается работа СММ ОБСЕ, которая более чем на две трети комплектуется и финансируется странами ЕС.

По ее словам, СММ продолжает выступать посредником и проводит мониторинг прекращения огня для ремонта и восстановления критической инфраструктуры.

СММ ОБСЕ продолжает сталкиваться с проблемами свободы передвижения, включая ограничениями, связанные с COVID-19. Пандемия также вызвала ограничения движения для населения путем установления искусственных границ. Согласно докладу СММ, количество гражданских, которые воспользовались переходами вдоль контрактной линии, уменьшилась на более чем 90% после введения ограничений, связанных с пандемией.


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«Перемирие» Зеленского уменьшило количество обстрелов и взрывов на Донбассе всего на 55 процентов » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня