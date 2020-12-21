В Луганской области 49 новых случаев коронавируса и 3 умерших

За 26 января в Луганской области выявлено 49 новых случаев COVID-19, трое больных скончались от осложнений, вызванных этой болезнью.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 13640 заболевших коронавирусом. Умерли от осложнений - 390 человек.

Наибольший уровень заболеваемости наблюдается в городах Северодонецк и Лисичанск, а также в приграничных с РФ районах области.

В Украине COVID-19 подтвердился в 3776 человек, госпитализированы 2430 больных, зафиксировали 145 летальных случаев, выздоровели 14250 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирусной болезнь обнаружили в 1 200 883 человек, из них выздоровели 980 085 человек, умерли - 22 202 пациентов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 437, Киевской - 276, Харьковской - 238, Львовской - 221 и Запорожской - 204 областях.