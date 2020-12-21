Российские террористы атаковали пригороды Попасной из стрелкового оружия и гранатометов

26 января российские террористы пять раз нарушили договоренности о прекращении огня в Луганской и Донецкой областях.

В Луганской области обстрелы сосредоточились в пригородах Попасной, где российские террористы неподалеку от Новоалександровки открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия.

Вследствие прицельного обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Вблизи Новозвановки боевики обстреляли позиции ВСУ из автоматического станкового гранатомета.

В Донецкой области неподалеку Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», российско-оккупационные войска вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

А в пригороде Марьинки украинских военных обстреливали российские снайперы.