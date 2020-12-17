В Луганской области избившему задержанного лейтенанту полиции сообщили о подозрении в превышении полномочий

Бюро расследований подозревает лейтенанта полиции из Луганской области в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием и применением специальных средств (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Чтобы начать расследовать это дело прокуратуре и ГБР понадобился год времени.

22 января 2021 года следователи ГБР сообщили о подозрении полицейскому из Управления патрульной полиции в городах Северодонецке, Лисичанске и Рубежном.

По данным следствия, ночью 6 января 2020 патрульный полицейский в составе экипажа УПП в Луганской области прибыл на вызов о драке возле центральной городской больницы в городе Рубежное. Во время словесного конфликта с местным жителем, который находился на месте происшествия вместе со своей женой и родственником, полицейский надел на мужчину наручники, сообщил о задержании и силой посадил в служебный автомобиль.

Когда потерпевший, которого везли в патрульной машине, стал жаловаться работникам полиции на боль в руках из-за сильно сжатых наручников и попросил их ослабить, милиционер вытащил мужчину из автомобиля, повалил на землю и нанес многочисленные удары по голове, рукам и туловищу, причинив телесные повреждения .

Сейчас продолжаются следственные и процессуальные действия. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Луганская областная прокуратура. Оперативное сопровождение - Луганское управление ДВБ Нацполиции.

В случае доказательства вины милиционеру грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.