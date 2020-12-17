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Для жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей хотят придумать виртуальные телефонные номера

Вчера, 16:12 citynews.net.ua | Напечатать

Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассматриваются возможности внедрения современных телекоммуникационных платформ, в том числе - услуг мобильных операторов, позволяющих жителям временно оккупированных территорий Украины с помощью мобильного Интернета или Wi-Fi и с использованием мобильного приложения принимать и осуществлять звонки (голосовые и видеозвонки), получать и отправлять SMS-сообщения.

«В результате временной оккупации Россией части территории Украины, осуществление деятельности мобильных операторов в оккупированных районах невозможно. Это значительно усложнило коммуникацию с гражданами Украины, которые проживают на оккупированных территориях. Жители Крыма, отдельных районов Луганской и Донецкой областей лишены возможности беспрепятственного доступа к государственным сервисам и электронным услугам с использованием мобильного номера заявителя (административные, банковские, медицинские услуги). Отсутствие возможности быть на связи является одним из факторов, вызывающих беспокойство у абитуриентов, родители которых остаются на ТОТ, когда дети думают о вступлении в учреждения высшего образования в других регионах Украины», - отметил заместитель Министра по вопросам реинтеграции ТОТ Снавер Сейтхалилев.

Одним из возможных вариантов решения этой проблемы является технология виртуального мобильного номера (без наличия физической SIM-карты).

Минреинтеграции обратилось к мобильным операторам о возможности создания специального тарифа для жителей временно оккупированных территорий Украины. Это может стать хорошим проектом для социально ответственного бизнеса, который направлен на помощь нашим гражданам с ТОТ.

«Упрощение доступа наших граждан на ТОТ к административным услугам и сервисов является одним из приоритетов Министерства. Сейчас совместно с Минцифрой происходит развертывание сервиса «еМалятко», в приложении «Действие» уже в наличии справка ВПО, осуществляются другие проекты. Мы ожидаем, что виртуальный мобильный номер создаст дополнительные возможности для реинтеграции наших людей. После получения ответов мобильных операторов мы сможем детально оценить потенциал этого решения и определим дальнейшие шаги», - сообщил Сейтхалилев.


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Для жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей хотят придумать виртуальные телефонные номера » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня