С 1 февраля в Украине стартует регистрация на основную сессию ЗНО-2021

Регистрация для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания 2021 года продлится с 1 февраля до 5 марта включительно.

Чтобы зарегистрироваться для участия в ЗНО, нужно правильно выбрать категорию, создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса «Зарегистрироваться», размещенного на сайте Украинского центра оценивания качества образования в рубрике «ЗНО/ДПА», подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году заканчивают получения полного общего среднего образования) или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).

Тех, кто хочет узнать больше об особенностях ЗНО/ДПА в 2021 году, могут присоединиться 29 января в 14.00 к разговору с исполняющим обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерием Бойко на YouTube канале центра .

Нынешние участники/участницы тестирования, их родители и учителя узнают, какие обязательные предметы ДПА, как зарегистрироваться для участия в ЗНО и в какие сроки, на что стоит обратить внимание при регистрации каждой категории участников.

Этот эфир начнет ряд выпусков «ВНО-2021: вы спрашиваете - мы отвечаем» от команды Украинского центра оценивания качества образования.

В этом году ВНО начнется 21 мая тестированием по химии.

Дополнительная сессия тестрования будет проведена с 29 июня.