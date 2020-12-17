В Луганской области СБУ обнаружила арсенал объявленного в розыск боевика

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области тайник с вооружением российских террористов.

Из тайника, оборудованного в подвале заброшенного дома в поселке Станица Луганская, правоохранители изъяли гранатомет РПГ-18, 29 гранат Ф-1 и 3 запала УЗРГМ.

По предварительным данным, хранилище с оружием в 2014 году устроил боевик, который объявлен в розыск за участие в незаконных вооруженных формированиях, воюющих на стороне российских террористов против украинских сил антитеррористической операции.

Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу. В рамках уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Мероприятия по изъятию средств поражения проводились совместно с подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции.