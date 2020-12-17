В Луганской области за 25 января подтверждено 56 новых случаев COVID-19. Умерли - 6 человек

В Луганской области за 25 января лабораторно подтверждено 56 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще шесть больных

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск - 13 Рубежное - 1, Северодонецк - 31, Кременской район - 1, Новоайдарский - 1, Попаснянский - 7, Станично-Луганский - 1, Старобельский - 1.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 13 591 человека.

Из них выздоровели - 11021 (242 за последние сутки); лечатся - 2183 (295 - стационарно, 1888 - амбулаторно).

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 63-летний мужчина и 71-летняя женщина из Рубежного; 77-летний мужчина и 68-летняя женщина из Северодонецка; 74-летний мужчина из Беловодского района; 79-летняя женщина из Кременского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 387 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 - 20,6%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 26 января (09:00) в Украине 1 197 107 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 22 057 летальных, 965 835 человек выздоровели.

За сутки зафиксировано 2779 новых случаев; летальных - 133; осуществлено 32030 тестирований; выздоровели 15441 человек.