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В Луганской области предприятия заплатили более 46 млн гривень экологического налога

Вчера, 13:31 citynews.net.ua | Напечатать

За январь - декабрь 2020 налогоплательщики Луганской области перечислили в сводный бюджет 46,3 млн гривень экологического налога. В специальный фонд местных бюджетов были зачислены 31,7 млн гривень, в государственный бюджет - 14,6 млн гривень.

В ведомстве отметили, что в течение 2020 года на учете в территориальных органах налоговой службы региона находится более 1,4 тыс. юридических и физических лиц плательщиков экологического налога. Они осуществляют выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными или передвижными источниками загрязнения, сбрасывают загрязняющие вещества непосредственно в водные объекты, размещают отходы и тому подобное.

Добавим, экологический налог является основным источником финансирования мероприятий, направленных на защиту окружающей среды, минимизацию негативного воздействия на него хозяйственной деятельности и рациональное использование природных ресурсов.


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