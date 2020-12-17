Российские снайперы тяжело ранили украинского военного в Луганской области

Сегодня, 25 января, около 12.00 в результате обстрела противником наших позиции в районе Золотое получил ранения один военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Также российские террористы выстрелили противотанковой ракетой в жилой дом.

Вместо адекватного ответа у Зеленского собираются жаловаться российским террористам на обстрелы ... со стороны российских террористов.

Как сообщили в украинской делегации в ТКГ, сегодня в 16.00 в режиме видеоконференции запланировано внеочередное заседание Подгруппы по безопасности в ТКГ.

Представители украинской делегации с использованием действующих международных механизмов предоставят соответствующую реакцию на нарушения режима прекращения огня со стороны оккупационных войск.