СБУ обнаружила рядом со Счастьем российские артиллерийские снаряды и мины

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области большое количество военных средств поражения вблизи района, где в 2014 году состоялся обстрел позиций сил антитеррористической операции.

В лесополосе возле поселка Волкодаево Счастьенского района правоохранители обнаружили 18 артиллерийских снарядов, пять гранатометных выстрелов ВОГ-17, три минометные мины различных модификаций и четыре гранаты. Также найден фрагмент кассетного боеприпаса реактивной системы залпового огня «Смерч».

По предварительным оценкам, общий вес боеприпасов в тротиловом эквиваленте составляет почти 100 килограммов.

В СБУ считают, что средства поражения остались после ракетного обстрела позиций украинских военных в районе поселков Победа и Дмитровка.

Изъятые материалы кассетного вооружения будут приобщены к уголовному производству, ранее начатого следователями органов безопасности по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по изъятию военных средств поражения проводились совместно с подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.