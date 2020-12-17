С 25 января в Украине действуют карантинные ограничения «оранжевого уровня»

С 25 января в Украине снова действуют карантинные ограничения, характерные для оранжевого уровня эпидемической опасности, однако Министерство здравоохранения проанализирует ситуацию по регионам на предмет возвращения адаптивного карантина.

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, жесткий карантин действовал с 8 января. С сегодняшнего дня с нуля часов жесткие карантинные ограничения прекращаются и Украина возвращается к ограничениям, которые были до 8-го января. Продлится действие этих ограничений до 28 февраля 2021 года.

Какие ограничения действуют в Украине с 25 января: