С 25 января в Украине действуют карантинные ограничения «оранжевого уровня»Вчера, 10:44
С 25 января в Украине снова действуют карантинные ограничения, характерные для оранжевого уровня эпидемической опасности, однако Министерство здравоохранения проанализирует ситуацию по регионам на предмет возвращения адаптивного карантина.
Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, жесткий карантин действовал с 8 января. С сегодняшнего дня с нуля часов жесткие карантинные ограничения прекращаются и Украина возвращается к ограничениям, которые были до 8-го января. Продлится действие этих ограничений до 28 февраля 2021 года.
Какие ограничения действуют в Украине с 25 января:
- Посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего, среднего, внешкольного и специализированной художественного образования. Это больше касается высших учебных заведений: лекций, семинаров.
- Посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения.
- Проведение в учебных заведениях массовых мероприятий - спектаклей, праздников, концертов с участием детей больше, чем одной группы/класса и с присутствием посетителей.
- Проведение в развлекательных заведениях и заведениях питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.
- Прием посетителей в музеях и на выставках в галереях, если в залах присутствует более 1 человека на 10 кв м.
- Проведение массовых культурных мероприятий (в частности, концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, если в них принимает участие более 20 человек и не выдерживается дистанция в 1,5 метра между участниками. Исключения: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата, меры по обеспечению работы органов власти.
- Работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест в зале.
- Перевозки в пассажирском транспорте больше пассажиров, чем есть сидячих мест.
- Работа дискотек и ночных клубов.