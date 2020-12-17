луганская «Заря» 26 января проведёт совместную тренировку с северо-македонской «Шкендией»

Луганская «Заря» проводит в Турции учебно-тренировочный сбор. Находятся луганчане в Белеке в отеле «Susesi Luxury Resort» и пробудут на сборах до 7 февраля.

В рамках сбора луганская «Заря» 26 января проведёт четвёртую по счёту совместную тренировку с новым партнером - северо-македонской «Шкендией».

Как сообщили в пресс-службе клуба, из-за опоздания «Шкендии» в Турцию игра была перенесена на один день с 25 на 26 января.

Болельщики луганской команды смогут увидеть игру в прямом эфире на официальном канале футбольного клуба «Заря» в YouTube. Стартует совместная тренировка в 16 часов по Киеву, а трансляция – пятью минутами ранее.

«Шкендия» – профессиональный футбольный клуб из города Тетово в Североной Македонии. Основан в 1979 году. Цвета клуба – красно-чёрные.

Эта команда – один из самых титулованных футбольных клубов чемпионата Северной Македонии. В его активе 3 чемпионских титула (2010/11, 2017/18, 2018/19), и 3 раза клуб был «серебряным» (2015/16, 2016/17, 2019/20).

Также на счету оппонента луганчан имеются и победы в кубке страны (2015/16, 2017/18).

В сезоне 2016/17 команда провела свой самый успешный сезон в еврокубках, впервые в своей истории пройдя три раунда квалификации Лиги Европы, оставив за бортом турнира польскую «Краковию», азербайджанский «Нефтчи» и чешский клуб «Млада Болеслав».