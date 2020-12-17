26 января Станично-Луганский район останется без электроэнергии

26 января Станично-Лугансий район останется без электроэнергии из-за ремонта ЛЭП от Луганской ТЭС.

Отключение планируется с 7:00 до 12:00 в связи с плановыми ремонтными работами на ЛуТЕС 110кВ ПС «Плотина».

Как сообщает Станично-Луганская РДА, планируется отключение электроснабжения в следующих населенных пунктах: Станица Луганская, Валуйское, Макарово, Пшеничное, Ольховое, Сизое, Болотенное, Герасимовка, Югановка, Камышное, Паськово, Колесниковка, Плотина, Степное, Верхняя Ольховая и Нижняя Ольховая.



