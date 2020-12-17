В Луганской области 41 заболевший COVID-19 и один умерший

За 24 января в Луганской области выявлен 41 новый случай COVID-19, один человек умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 13535 заболевших. Умерли от осложнений вызванных коронавирусом - 381 человек.

В Украине за воскресенье проведено всего 13962 тестирований на коронавирус, диагноз подтвержен 2516 людям, госпитализировали 1166 человек, не смогли спасти 63 больных, выздоровели 5783 человека.

За последние сутки всего подтвержденных случаев, по данным Минздрава, зарегистрировали в Запорожской - 241, Ивано-Франковской - 238, Одесской - 166, Черновицкой - 160 областях и Киеве, где выявлено 146 новых случаев COVID-19.