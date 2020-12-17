Российские террористы обстреляли Водяное, Южное и Пески

24 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня российскими террористами.

В районе населенных пунктов Пески и Южное вооруженные формирования Российской Федерации неоднократно открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

С начала текущих суток, 25 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.