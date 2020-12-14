У Зеленского попросили перенести встречу советников лидеров «нормандской четверки» из-за пожара в Харькове

Встречу советников лидеров «нормандской четверки», которая была запланирована на сегодня, перенесли предварительно на 27 января. Об этом журналисту УНН заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

На вопрос перенесена ли встреча политических советников лидеров стран «Нормандского формата», которая должна была состояться сегодня, на несколько дней по согласованию сторон, Арестович ответил: «Да. Предварительно на 27 января».

Также он добавил, что международных партнеров попросили пойти на встречу в связи с трагедией в Харькове, куда поехали Президент и Глава Офиса.

«Все отнеслись с пониманием», — добавил он.