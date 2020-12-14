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За два дня жители Луганской области добровольно отдали мошенникам более 100 тысяч гривень

Сегодня, 13:55 citynews.net.ua | Напечатать

За двое суток в полицию Луганской области поступило девять сообщений о мошеннических действиях. По данным фактам возбуждены уголовные производства по ст. 190 УК Украины «Мошенничество».
21 января в полицию городов Северодонецк и Старобельск поступили сообщения от женщин, которые сообщили о том, что им на стационарный телефон позвонил неизвестный, представился врачом и сообщил, что их дочери попали в ДТП поэтому немедленно нужны деньги на их лечение, которые они должны передать человеку, который за ними придет. После чего по месту жительства заявителей пришел неизвестный, которым женщины отдали свои сбережения (более 25000 гривен).

После того, как женщины позвонили своим дочерям и узнали, что с ними ничего не случилось, они обратились в полицию.

20 января семь граждан попали на крючок аферистов, которые действуют по схемам: «интернет-мошенничества» и «псевдо банковский работник». Всего около 73 000 гривен выманили злоумышленники у доверчивых жителей области.

В полицию пгт Новопсков поступило заявление местного жителя о том, что он перечислил 4200 гривен за покупку дров, однако товар свой не получил.

Аналогичные три сообщения поступили и в полицию Северодонецка. Северодончане заказали и предварительно оплатили определенные товары в интернет магазинах, но заказ так и не получили.

Также в Северодонецке «сработала» схема «псевдо банковский работник». Женщине на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее счета пытаются снять денежные средства. По требованию неизвестного, женщина направила фотокопии своего паспорта мессенджером «VIBER» и передала информацию о своем счете.

После чего с ее счета были сняты денежные средства в сумме 22000 грн.

В полицию Лисичанска поступило заявление местного жителя о том, что он на сайте «ОLХ» договорился с продавцом о покупке видеокарты, сделал заказ с помощью поддельного сайта сервиса «OLX доставка», где указал свои банковские реквизиты, после чего с его счета, двумя транзакциями были сняты денежные средства в сумме 19400 грн.


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За два дня жители Луганской области добровольно отдали мошенникам более 100 тысяч гривень » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня