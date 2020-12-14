В Лисичанске задержали серийного грабителя женщин

В начале января в Лисичанскую полицию стали обращаться женщины с сообщениями о том, что на них были совершены нападения неизвестным мужчиной, который с применением насилия похищал их имущество и скрывался с места происшествия.

Следователи и оперативные работники, проанализировали информацию, которую предоставили пострадавшие, приметы нападавшего, время, способ и «почерк» совершения им преступлений, а также учли пол пострадавших, которые становились его жертвами.

Как рассказали в пресс-службе полиции, действовал подозреваемый по следующей схеме: выслеживал свою потенциальную жертву, причем выбирал только женщин, следовал за ней пока она не заходила в подъезд дома или в безлюдное место, нападал применяя насилие опасное для жизни, похищал деньги, вещи, документы, банковские карты и т.д., и мгновенно убегал с места преступления.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили личность преступника и задержали его. Им оказался 31-летний житель города Лисичанска ранее неоднократно судимый за грабежи, кражи и разбойные нападения и условно-досрочно освобожденный из мест лишения свободы. Кроме того, в настоящее время в суде находится на рассмотрении обвинительный акт в отношении него за совершение в течение 2019 серии краж чужого имущества.

Следователями Лисичанского отдела полиции в рамках открытых уголовных производств под процессуальным руководством прокуратуры объявлено задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 186 «Грабеж», 187 «Разбой» и 357 «Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение» УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также следователи проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории других городов нашей области.