В Луганской области еще пять семей получат по 300 000 гривен за разрушенное войной жилье

На первом в этом году заседании комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома которых разрушены в результате боевых действий, рассмотрели семь дел.

В частности, члены комиссии обработали пакеты документов, подготовленные Станично-Луганской райгосадминистрацией - 5, Горской городской - 1 и военно-гражданской администрацией города Золотое и села Екатериновка Попаснянского района 1.

По двум делам, которые рассматривались повторно, комиссия приняла отрицательные решения. Поскольку, предоставленные, пострадавшими лицами документы, не доказали их право на компенсацию. По пяти делам денежные компенсации в размере 300 тыс грн каждой будут выплачены в ближайшее время.

Напомним, что в 2020 году комиссией было принято решение о предоставлении компенсации за разрушенное жилье 33 пострадавшим лицам за 30 жилых объектов. Общая сумма выплат составила 8 млн 913 тыс 401 грн.