В Луганской области 7 умерших от COVID-19 и 67 заболевших

За 21 января в Луганской области выявлено 67 новых случая COVID-19, семь человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 13373 заболевших. Умерли от осложнений вызванных коронавирусом - 376 человека.

В Украине за 21 января диагностировали 5348 новых случаев COVID-19, госпитализировали 1900 больных, умерли от осложнений - 163, выздоровели - 14239 человек.

Больше всего подтвержденных случаев в четверг зарегистрировали в Киеве - 507, Днепропетровской - 414, Львовской - 370, Запорожской - 350 и Киевской - 313 областях.

Летальных случаев больше 21 января зафиксировали в Днепропетровской области - 21, Киеве, Львовской и Харьковской областях - по 14, Запорожской - 12, Николаевской - 11 и Сумской - 10 областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус выявили у 1 182 969 человек, из них 928 969 человек выздоровели, а 21 662 - умерли.