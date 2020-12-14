Сутки на Донбассе: Обстрел из минометов и гранатометов, снайпер убил украинского военного

21 января в Луганской и Донецкой областях зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны российских террористов. Все нарушения были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Недалеко от населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического и станковой гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка украинские защитники обнаружили пролет российских беспилотников типа «квадрокоптер» с пересечением линии разграничения. Оба БПЛА были подавлены нашими средствами РЭБ.

Вблизи Пищевика противник открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета и минометов 82-го калибра.

Рядом с населенным пунктом Широкино оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Гнутово российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. В этом же районе было зафиксировано работу вражеского снайпера.

Вследствие вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Украины.