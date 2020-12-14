Директору одной из шахт Луганской области сообщено о подозрении в невыплате налогов по зарплате

Сотрудниками налоговой милиции Луганской области, сообщается о подозрении в уклонении от уплаты налогов директору одной из шахт Луганской области.

Кк сообщает пресс-служба ДФС, руководитель шахты в течение декабря 2018 - января 2019 года, несмотря на наличие денежных средств на счетах предприятия, умышленно уклонялся от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, чем вызвал непоступления в государственный бюджет средств в сумме более 4,5 млн. гривен.

Работники налоговой милиции обоснованно подозревают директора шахты в уклонении от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов (ч. 2 ст. 212-1 УК Украины).

В случае доказательства вины, директору шахты грозит наказание в виде штрафа от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным управлением ГУ ДФС в Луганской области.