За 2020 год пограничники задержали 59 боевиков из оккупированных районов Луганской и Донецкой областей

За 2020 годпограничники задержали 59 наемников вооруженных формирований Российской Федерации из Луганской и Донецкой областей.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, оперативники Госпогранслужбы из состава Объединенных сил продолжают активное противодействие возможным враждебным диверсиям, перемещению оружия и оборудованию схронов вооруженных формирований РФ и их наемников.

Так, в течение 2020 года, преимущественно в зоне ООС, выявлено 15 схронов с боеприпасами, 116 гранат, 14 мин и более 70 взрывных устройств.

Кроме того, установлено более 300 человек, причастных к террористическим организациям, задержаны 59 боевиков, 7 из которых уже осуждены.



