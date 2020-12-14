На КПВВ налоговики отобрали деньги для лечения онкобольной женщины подделав протокол и талон

Волонтеры БФ «Право на Захист» рассказали как налоговики на КПВВ отобрали деньги необходимые для лечения онкобольной женщины. При этом сумма не превышала установленные лимиты для перевозки, но проверяющие на блокпосту подделали протокол и уменьшили количество людей.

Для возврата денег, изъятых на КПВВ за превышение установленного предельного размера потребовалось две судебные инстанции, многочисленные ходатайства и почти полгода защиты интересов в суде — а люди просто ехали на лечение онкозаболевания.

«Наш бенефициар — человек, гражданин Украины. Со своей женой и 4 детьми он живет в Харцызске, что на временно оккупированной территории. Настоящим ударом для человека было то, что у жены обнаружили онкологию. Лечили сначала в Донецке, потом выезжали в Азербайджан.

В Донецке была проведена операция, и после выписки из медучреждения жене посоветовали пройти терапевтическое радиологическое лечение в Днепре.

На временно оккупированной территории необходимые методики лечения онкозаболеваний и условия такого лечения просто отсутствуют. В связи с невозможностью свободного пересечения линии разграничения из-за карантина было оформлено письменное приглашение в специализированную больницу в Днепре» — рассказали в БФ.

Дополнительно было указано, что женщину будут сопровождать мужчина и его брат, так как самостоятельно она путешествовать не может. Поэтому разрешение на пересечение линии разграничения было получено, деньги собраны — пора отправляться на подконтрольную правительству Украины территорию.

Онкозаболевание подождет

10 августа 2020 семья в составе трех человек на собственном авто выехала из Харцызска в направлении Днепра через КПВВ «Новотроицкое». С собой они имели деньги, необходимые для лечения женщины. Сумма не превышала разрешенный лимит на 3-х человек. Поскольку все ехали вместе, то и деньги были в сумке у главы семьи — нашего бенефициара.

Впоследствии на КПВВ «Новотроицкое» их ждала тотальная проверка машины и документов. Наш бенефициар показал всю сумму денег и выписки из больницы, подтверждающие цель поездки. Но работник Государственной фискальной службы Украины составил протокол об административном правонарушении за незаконное перемещение денежных средств с превышением установленного предельного размера.

И объяснение, что эта сумма на всех трех лиц в машине семья едет на сложное лечение в Днепр — не помогли мужчине отстоять свои права. Были изъяты все имеющиеся деньги. По словам людей в них осталось где-то 250 грн. Семья начала срочно искать деньги среди знакомых, чтобы таки поехать в Днепр. Благодаря неравнодушным землякам, деньги удалось собрать.

Свидетелями истории семьи на КПВВ стали мониторы БФ «Право на защиту», которые и посоветовали людям обратиться для защиты интересов в офис организации в Днепре.

судебные баталии

Вскоре человек и брат жены посетили офис БФ «Право на защиту» в Днепре. Они рассказали об инциденте, детали и предоставили медицинские документы. Наши коллеги сделали многочисленные адвокатские запросы и собрали все документы, необходимые для защиты интересов в суде.

«Во время ознакомления с материалами дела была обнаружена интересная особенность. Контрольный талон, оформленный при въезде клиента (ред. — главы семьи) с членами семьи на КПВВ, имел исправления. Цифра „3“, которая свидетельствовала о количестве лиц в машине, была исправлена ​​на „1“. Кто-то намеренно пытался создать видимость въезда клиента на территорию КПВВ самостоятельно. В протоколе об административном правонарушении также указывалось, что клиент двигался с временно оккупированной территории в машине один», — рассказывает Вячеслав Стасюк, адвокат днепровского офиса БФ «Право на защиту».

Поэтому адвокат подготовил письменное ходатайство о закрытии дела в связи с отсутствием состава правонарушения, ведь клиент пересекал линию разграничения в сопровождении своей жены и ее брата, деньги были общие, а сумма не превышала лимит на 3-х человек. Но городской суд признал клиента виновным в нарушении положений части 1 статьи 204-3 КоАП, наложил штраф и конфисковал изъятые денежные средства семьи.

После ознакомления с текстом решения адвокат подготовил апелляционную жалобу и отметил, что в деле есть доказательства о невиновности клиента в нарушении закона. 18 января 2021 состоялось очередное заседание Апелляционного суда Донецкой области (Мариуполь). В качестве свидетелей в суд были приглашены два монитора БФ «Право на защиту», которые непосредственно общались со всеми тремя членами семьи во время их пересечения КПВВ 10 августа 2020 года. Факт того, что в машине было три человека, а не один, как это указано в талоне, — был доказано и учтен судьей.

«Мы прошли две инстанции — первая инстанция, где было принято отрицательное решение, и апелляция, которая исправила судейскую ошибку суда первой инстанции. Постановление суда первой инстанции отменено, а производство закрыто в связи с отсутствием в действиях клиента состава административного правонарушения», — комментирует Сергей Галемський, адвокат мариупольского офиса БФ «Право на защиту».

Апелляционный суд установил, что клиента было привлечено к административной ответственности необоснованно, и обязал вернуть мужчине все изъятые на КПВВ деньги.