ЕСПЧ обвинил Украину в нарушениях прав человека и неэффективном следствии по делам Майдана

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение в ряде дел относительно событий Революции Достоинства. В решении говорится о многочисленных нарушениях прав человека и ответственности государства Украина за смерть протестующих.

Соответствующее решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

ЕСПЧ единогласно постановил, что в рамках этих дел было многократно нарушение статьи 3 (запрет пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения) Европейской конвенции о правах человека, пункты 1 и 3 статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), статью 11 (свобода собраний и ассоциаций), статью 2 (право на жизнь) и статью 8 (право на уважение частной и семейной жизни).

Суд, в частности, установил, что украинская власть сознательно использовала жестокое обращение и государство Украина несет ответственность за убийство по крайней мере одного протестующего.

«Суд установил, что не было проведено эффективного расследования похищения, жестокого обращения и смерти Юрия Вербицкого, отметив, в частности, что национальная власть квалифицировала это как убийство, и за него ответственно государство» \, — говорится в решении.

Суд постановил, что многие задержания протестующих были произвольными. ЕСПЧ считает, что власть сначала намеренно пыталась сорвать мирные протесты, используя для этого чрезмерное насилие и незаконное задержание.

В целом суд отметил, что выявленные нарушения были стратегией со стороны власти, а расследование событий на Майдане во многих случаях было неэффективным.

Суд констатировал отсутствие на сегодня независимого и эффективного механизма в Украине для расследования преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и негосударственных агентов (титушок) во время событий на Майдане.

Украина должна выплатить некоторым заявителям компенсацию материального и морального вреда, а также покрыть судебные издержки.