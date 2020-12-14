Сестры Стульнеевы из Станицы Луганской будут получать Президентскую стипендию

Сестры Екатерина и Мария Стульневы из Станицы Луганской будут получать стипендии Президента Украины для молодых писателей и художников в сфере музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадно-циркового искусства и киноискусства.

Как рассказали в Станично-Луганской РДА , девушки, маленькими пришли для обучения в музыкальную школу еще в мирное время, и с первых уроков стали серьезно относиться к занятиям, благодаря поддержке родителей.

Не прекратили они занятия музыкой и после нападения российских террористов, когда с началом боевых действий не всегда было светло, а домашние задания приходилось выполнять при свечах.

Здание музыкальной школы пострадало от боевых действий, но стараниям преподавателей и персонала школы, окна были обтянуть пленкой и обучение не прекращалось, но иногда занятия проводились и в младших классах СОШ №2.

В особенно холодные дни, когда пальчики мерзли и сложно было играть на фортепиано, учителя ходили домой к ученикам для занятий. Но, все верили в лучшее и проводили концерты, мероприятия, обучали учеников.

В 2018 году на областной музыкально - теоретической олимпиаде в Северодонецке Екатерина и Мария Стульневы заняли II и III место (преподаватель Демидова А.Ю.). Ни один концерт, который проходил в музыкальной школе не обошелся без фортепианной игры этих девушек.

Неоднократно Екатерина и Мария участвовали в различных смотрах-конкурсах и отстаивали честь Станично-Луганской музыкальной школы.

В 2019 году девушки закончили обучение на фортепианном отдела (преподаватель Онищенко И.Ю.).