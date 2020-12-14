В Донецкой области впервые провели замену клапана сердца без разреза

В Краматорске, впервые в Донецкой области была выполнена замена клапана сердца без разреза. Уникальную операцию выполнили сотрудники Областного центра кардио и рентгенэндоваскулярной хирургии Донецкой области .

В классическом виде такие операции длятся 4-6 часов,выполняется разрез грудной клетки, подключение аппарата искусственного кровообращения, остановка сердца и реабилитация до 3-4 месяцев.

Команда сотрудников Областного центра кардио и рентгенэндоваскулярной хирурги выполнила 3 замены аортального клапана сердца без разреза, на работающем сердце, так называемая операция - TAVI.



Все три операции выполнены за один день, основной этап длился 45 минут. Через 2 часа после операции пациенты уже сидели на кроватях, а на следующий день гуляли по отделению.

На третьи сутки пациенты были выписаны домой.