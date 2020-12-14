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Медведчук и российские террористы используют пленных как товар

Вчера, 10:36 citynews.net.ua | Напечатать

В Трехсторонней контактной группе заявили, что Российская Федерация и народный депутат и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук совместно пытаются использовать пленных в своих политических интересах.

Россия и Медведчук они планируют завезти в Украину через Беларусь из России нескольких лиц, которые содержались на временно оккупированной территории Украины.

Кто эти лица, были ли они верифицированы в списках на увольнение, которые обсуждались в рамках Трехсторонней контактной группы, в каком состоянии эти лица — пока неизвестно.

Такая активность РФ, ее попытки использовать Медведчука, является демонстративным шагом, который подвешивает процедуры и практики, реализуемые в рамках деятельности Трехсторонней контактной группы.

Согласно с государственными процедурами, этих лиц при пересечении границы Украины придется поместить в обсервацию и провести через полную проверку специальных служб — фактически, Кремль и Медведчук подставляют этих людей под дополнительную нагрузку, пытаясь вывезти их в обход официальной процедуры освобождения через ТКГ.

Глубоко аморальная попытка использовать судьбы людей, которые содержались на оккупированной территории, с политической и имиджевой целью еще раз демонстрирует всем, что Медведчук является неадекватным званию украинского гражданина лицом, а Россия — не способной выполнять элементарные процедуры и практик, за которые сама взяла на себя ответственность.

В ТКГ уверяют, что руководство государства и украинские спецслужбы предоставят соответствующую оценку этому «освобождению». Также они ждут реакции международных партнеров.

Людмила Денисова заявила, что доставлены в следственный изолятор в Луганске три человека, которых готовят на передачу, и в Донецке в СИЗО шесть человек.

Их сейчас кормят, моют, дают им медицинскую помощь, приводят в опрятный вид.

По ее словам вечером (20 января) или утром (21 января) их передадут по маршруту Луганск, Донецк - Ростов-на-Дону - Минск - Киев. 

Денисова отметила, что больше никакой информации, в том числе и имена этих людей, она не может предоставить.



Теги: Медведчук Фашизм преступления против человечности РФ террорист

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Медведчук и российские террористы используют пленных как товар