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За сутки в Луганской области от COVID-19 умерли шесть человек

Вчера, 09:59 citynews.net.ua | Напечатать

За 20 января в Луганской области лабораторно подтверждено 126 новых случаев COVID-19. От осложнений коронавируса умерли 6 человек.

Днем ранее наибольшее количество новых случаев коронавируса было выявлено в городах Лисичанск - 14 и Северодонецк - 30, а также  Кременском - 9, Новопсковском - 9 и Старобельском - 5 районах.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 13306 заболевших. Умерли от осложнений вызванных коронавирусом - 369 человека.

В Украине за 20 января диагностировали 5583 новых случая COVID-19, госпитализировали 1811 больных, умерли от осложнений 241 пациент, выздоровели - 13981 человек.

Больше всего подтвержденных случаев заболевания зарегистрировали в Киеве - 595, Запорожской - 358, Львовской - 337, Харьковской - 302 и Днепропетровской - 295 областях.


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За 20 января в Луганской области от COVID-19 умерли шесть человек